«Бавария» — «Вердер»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Вердер» в 14-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.
Ставка: 3-4 гола в матче за 2.31.
«Говорить о каких-то шансах «Вердера», на мой взгляд, бессмысленно. У «Баварии» серия побед, а проигрывала команда в последний раз вообще в сентябре – ясно, что она явный фаворит этого матча.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Сложно выбирать ставку, потому что коэффициент на победу «Баварии» со всеми немыслимыми форами выглядит несуразно. Лучший вариант, который мне удалось найти, это тотал 3-4 гола в матче», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 5.64.
«Пари НН» не будет приглашать иностранца на пост главного тренера.
Лунёв рассказал, чего ему не хватает в Германии.
Мостовой: чемпионат России — золотое дно для европейских тренеров.
- 8 ноября 2022
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
03:45
-
00:15
- 7 ноября 2022
-
23:15
-
22:45
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:30
-
11:00