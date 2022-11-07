«Бавария» — «Вердер». Фюллькруг приготовит сюрприз Нойеру

8 ноября состоится матч 14-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Вердер». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех бременцев оценивается в 15.0. На ничью дают коэффициент 8.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Вердер» 8 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Бавария» – «Вердер» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.19, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Вердер» (08.11.2022)

«Бавария» таки подловила «Унион» на ошибке и смогла вернуть себе первую строчку. Вряд ли мюнхенцы теперь собираются её кому-то отдавать до того, как команды уйдут на перерыв. И уж точно они не будут проигрывать в матче с «Вердером», который хоть и умеет преподносить сюрпризы, но на порядок хуже выступает.

Форма хозяев сейчас выглядит внушительно. 11 матчей без поражений, в них всего одна ничья на поле «Боруссии», забит 41 гол, а пропущено всего 12. Ни разу «Бавария» не забивала менее двух мячей за игру, но когда слишком увлекалась атакой, то могла и пропустить столько же от абсолютно проходных соперников. Таких как «Майнц», «Виктория», «Аугсбург» или «Герта».

В «Реале» отреагировали на итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Складывается впечатление, что «Бавария» иногда позволяет себе недооценку соперника и лишнюю расслабленность. Трудно предположить, чтобы кто-то в Бундеслиге смог создать действующему чемпиону реальную конкуренцию, а не ту видимость интриги, которую нам дарил «Унион», пока не сдал в последних матчах.

Упрекнуть «Баварию» можно в том, что она убивает интригу, зато время от времени дарит нам настоящее шоу там, где этого не ждёшь. Нынешний «Вердер» тоже в какой-то степени подходит под это определение. В августе и сентябре «музыканты» были одной из самых «весёлых» и результативных команд Бундеслиги, но в последнее время стали играть уже не так ярко.

С подходящим соперником «Вердер» запросто может снова продемонстрировать нам результативный матч, как делал это с двумя «Боруссиями» и «Айнтрахтом». Оборона остаётся слабым местом «Вердера», ему глупо надеяться на то, что получится отсидеться у своих ворот и зацепиться за ничью. Придётся искать свои шансы в атаке, а это увеличивает вероятность результативного матча.

Хави: «Барселона» получила в Лиге Европы худший жребий из всех возможных.

В последних пяти матчах «Вердер» дважды уходил с поля без забитого мяча, чего за ним раньше замечено не было. У команды довольно мощная линия атаки, которую ведёт за собой один из лучших бомбардиров текущего сезона Бундеслиги — Никлас Фюллькруг. Он забил уже 10 голов в 13 матчах и уступает по этому показателю только Кристоферу Нкунку, у которого на один мяч больше.

Именно сейчас Никлас может считаться самым результативным игроком с немецким паспортом. Неудивительно, что в прессе уже развернули целую кампанию в поддержку того, чтобы Ханс-Дитер Флик взял его в сборную на ЧМ-2022. Наверное, так и будет, после травмы Вернера дефицит форвардов в сборной Германии стал катастрофическим.

У Фюллькруга осталось совсем мало возможностей доказать тренеру сборной свой уровень. Матч с «Баварией» просто идеальная площадка для этого. Почти вся игра в атаке «Вердера» идёт через Никласа, сам он в отличной форме и уже ранее забивал «Баварии», во время своей прошлой встречи с действующим чемпионом.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Вердер» 8 ноября 2022 года

Рассмотрим интересный вариант. «Бавария» иногда слишком увлекается атакой и пропускает необязательные голы, а «Вердер» совсем не прочь подловить фаворита на ошибке. Никлас Фюллькруг забивает чаще, чем все остальные игроки «музыкантов» вместе взятые, да и мотивация у него на этот матч запредельная, а коэффициент на его гол очень хороший.

Ставка: Никлас Фюллькруг забьёт за 3.50.

Экспресс с коэффициентом 6.37.

Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Аршавин: в России найдётся достаточно желающих, чтобы подписать Дзюбу.

Назван расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Стал известен состав сборной Португалии на ЧМ-2022 в Катаре.