«Рейнджерс» — «Айлендерс»: прогноз Максима Лебедева на игру НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс».
Ставка: победа «Айлендерс» в матче за 2.43.
«Оба нью-йоркских клуба и идут ровненько, и в турнирной таблице расположились неподалёку друг от друга, и далеко друг друга не отпускают. Обе команды практически одинаково играют что дома, что в гостях, и установить в их текущих результатах какую-либо закономерность и уж тем более системность пока невозможно.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Остаётся обращаться к статистике личных встреч. Соперники играют друг с другом часто плюс регулярно встречаются в межсезонье, но при этом за последние 12 лет «Айлендерс» наиграл лишь на совершенно ничтожное преимущество. Поскольку обе команды представляют один и тот же город, делить их междусобойчики на домашние и гостевые совершенно бессмысленно. Поэтому берём десяток последних матчей, и тут уже преимущество «островитян» достаточно приличное: семь побед против трёх у «рейнджеров».
Не будем забывать, что в нынешнем сезоне соперники уже успели встретиться на «Ю-Би-Эс-Арене». Хозяева, сиречь «Айлендерс», победили всухую 3:0, а Илья Сорокин отразил все броски в створ своих ворот, все 41. «Рейнджеры» тогда перебросали «островитян» почти вдвое, но пробить Сорокина так и не смогли.
В общем, все козыри, включая вратарские, сейчас в руках у «Айлендерс», потому что Сорокин смотрится явно мощнее Шестёркина. Возможно, их дуэль нам и предстоит увидеть, поскольку в первом междусобойчике её не случилось – ворота у «рейнджеров» защищал Галак.
Прогнозирую сложный и достаточно низовой поединок, по результатам которого гости наберут два очка. Уход за пределы основного времени вполне возможен, но закладываться на него не следует», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 5.64.
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