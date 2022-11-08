Прогноз на матч Серии А «Интер» – «Болонья»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч итальянской Серии А «Интер» – «Болонья».



Ставка: обе забьют за 1.88.



Поражение от «Ювентуса» больно ударило по позициям «Интера» в турнирной таблице. Команда Симоне Индзаги ни в чём не уступала сопернику, но гораздо хуже распорядилась созданными шансами. После двух провальных выездных матчей нужно собраться и выдать идеальный домашний, чтобы хоть на время избавиться от критики.

Лучшие прогнозы на сегодня.



В отличие от соперника «Болонья» вышла на серию из четырёх побед, чего ранее с ней в текущем сезоне не случалось. Да и вообще с записным середняком такое случается редко. Последним, кто смог обыграть «Болонью», был «Наполи», но гости и лидеру серьёзно потрепали нервы, забив два мяча на выезде.



В последний раз «Болонья» уходила с поля без забитого мяча ещё больше месяца назад, атака команды сейчас на высоте. «Интер» не пропускает в четырёх домашних матчах подряд, но в большинстве случаев, попадая на хорошего соперника, оборона хозяев не выглядит оплотом надёжности. При таких раскладах обе команды вряд ли уйдут с поля без забитых мячей. Можно поставить на «обе забьют – да» за 1.88.



Экспресс с коэффициентом 6.94.



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