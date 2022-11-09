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«Мальорка» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

«Мальорка» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Мальорка» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 2.08.

«Мальорка» стала более активно набирать очки в последних турах и добыла семь баллов в трёх матчах. Это делает честь представителям нижней части таблицы, ведь клуб стартовал очень скверно и только осенью заиграл более качественно. Однако с оппонентами из топ-3 чемпионата команде всегда очень сложно играть, и обычно подобные матчи завершаются не в пользу островитян.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Атлетико» растерял немало очков в трёх предыдущих матчах и явно будет настроен очень решительно в предстоящей игре, ведь с таким темпом можно лишиться места в зоне Лиги чемпионов. Мадридцев подпирают в таблице трое конкурентов, и любая потеря баллов тут же отбросит «матрасников» за пределы топ-4. Полагаю, что это обязательно скажется на мотивации футболистов перед встречей с удобным противником.

Не думаю, что в этой паре стоит ждать особой интриги. Да, «Мальорка» неплохо смотрелась на фоне равных оппонентов, но конкурировать с мадридцами будет чрезвычайно сложно. «Атлетико» очень разгневан неудачей в еврокубке и вполне способен отыграться на середняке таблицы. Я считаю, что превосходство гостей в классе и опыте обязательно скажется и позволит им спокойно разобраться с островитянами», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 21.15.

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