«Металлург» Магнитогорск — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 9 ноября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Авангард».



Ставка: победа «Металлурга» за 1.88.



«У «Авангарда» четыре победы подряд, а «Магнитка» проиграла все три матча на последнем выезде – с общим счётом 5:12. Но фаворитами в этой встрече вижу хозяев. Объясню почему. Омичи уже три недели не играли против соперников с сопоставимым уровнем мастерства. Последние успехи добыты во встречах со «Спартаком», «Витязем» и «Сибирью». Причём ни один матч не выигран с разницей больше двух шайб, а в сибирском дерби и вовсе случился овертайм.



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«Металлург», наоборот, ездил в гости к очень сильным соперникам. Лидер лиги СКА, стремительно прибавляющий в солидности «Локомотив», энергичное «Динамо». И вице-чемпионы сумели навязать бой им всем. Против «Авангарда» им будет банально легче. А «ястребы», наоборот, от игры с высшей степенью напряжения отвыкли.

Точно берите большой тотал – зрители увидят минимум шесть заброшенных шайб, обе команды атакуют лучше, чем защищаются. Ставим на победу «Магнитки» в основное время», — сказал Емелин.



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