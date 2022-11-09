«Металлург» — «Авангард»: прогноз Зухры Уразбахтиной на встречу КХЛ

Известная ведущая Зухра Уразбахтина дала прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.59.
«Металлург» сейчас в лидерах Восточной конференции, но в последнем матче «Металлург» уступил СКА, который возглавляет Запад, причём питерцы отыгрались со счёта 0:2.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Серия поражений «Металлурга» достигала уже трёх матчей. Ранее «Магнитка» уступила «Локомотиву» и московскому «Динамо». «Авангард», в свою очередь, выиграл уже четыре встречи, но соперники были из второй половины таблицы. Разыгрались и лидеры омичей.
Не думаю, что «Авангарду» будет легко в матче с «Металлургом», но ставлю всё же на победу омичей. Также отметила бы, что гости забьют в большинстве», — сказала Уразбахтина.
Экспресс с коэффициентом 21.15.
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Прогноз на матч «Вашингтон» — «Питтсбург» с коэффициентом 4.10.
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