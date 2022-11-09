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«Металлург» — «Авангард»: прогноз Зухры Уразбахтиной на встречу КХЛ

«Металлург» — «Авангард»: прогноз Зухры Уразбахтиной на встречу КХЛ
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Известная ведущая Зухра Уразбахтина дала прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.59.

«Металлург» сейчас в лидерах Восточной конференции, но в последнем матче «Металлург» уступил СКА, который возглавляет Запад, причём питерцы отыгрались со счёта 0:2.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Серия поражений «Металлурга» достигала уже трёх матчей. Ранее «Магнитка» уступила «Локомотиву» и московскому «Динамо». «Авангард», в свою очередь, выиграл уже четыре встречи, но соперники были из второй половины таблицы. Разыгрались и лидеры омичей.

Не думаю, что «Авангарду» будет легко в матче с «Металлургом», но ставлю всё же на победу омичей. Также отметила бы, что гости забьют в большинстве», — сказала Уразбахтина.

Экспресс с коэффициентом 21.15.

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