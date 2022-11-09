«Мальорка» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании 9 ноября

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Мальорка» – «Атлетико».



Ставка: «Атлетико» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.85.



«Мальорка» сейчас на подъёме. Команда дважды победила, причём на выезде. А дома сыграла вничью против «Эспаньола».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Кстати, «Атлетико» также дома разделил очки с «Эспаньолом», хотя полтора тайма играл в большинстве. Сейчас у Симеоне кризис. Хотя все футболисты в строю, но пока той надёжности «матрасники» не показывают. При этом команда идёт на третьем месте, что само по себе здорово. Однако мадридцы вылетели из ЛЧ, это не может не сказаться на психологии. Зато теперь команда всё своё мастерство, силы и злость покажет в чемпионате.



«Мальорка» – команда очень дисциплинированная, хорошо готова физически. Именно в этом её главный козырь. Безусловно, хозяева дадут бой. Вообще, мне видится ничья в этом матче: 0:0 или 1:1», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 21.15.

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