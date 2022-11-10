«Верона» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Верона» — «Ювентус» в 14-м туре итальянской Серии А сезона-2022/2023.



Ставка: 2–3 гола в матче за 1.90.



«В выходные «Ювентус» одержал максимально важную победу, которая может повлиять и на весь сезон туринского клуба. В дерби Италии победили «Интер», проведя очень цельный, качественный матч. При этом пока ещё состав «Ювентуса» нельзя назвать оптимальным, травмированных немало, а некоторые только вернулись. Для эмоционального состояния команды, уверенности в собственных силах эту победу сложно переоценить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь «Ювентус» сыграет в гостях с «Вероной», для которой этот сезон пока складывается провально. На последнем месте команда, которая на протяжении последних сезоноа была крепким середняком, даже претендовала на еврокубки, портила жизнь лидерам. Но уход главного тренера негативно сказался. Команда потеряла своё лицо, стиль. Теперь она запросто может вылететь.



Но легко «Ювентусу» не будет. На днях мы видели, как «Кремонезе» сумел не проиграть «Милану». А здесь «Юве» после очень эмоциональной встречи, в которой потратил много сил. Поэтому я предложу осторожную ставку, которая включает ряд вариантов, – «2–3 гола в матче». Конечно, самый вероятный исход – 2:0 или 2:1 в пользу туринцев. Но могут быть и сюрпризы, терять «Вероне» нечего. Тому же «Милану» веронцы уступили в борьбе – 1:2», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 5.20.



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