«Пари НН» — «Ахмат»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 7.40 на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат».



Ставка: победа «Ахмата» со счётом 1:0 за 7.40.



«Ахмат» одержал сенсационную победу в Петербурге, команда находится в приподнятом настроении и хорошем функциональном состоянии.

Прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА с коэффициентом 3.88.

К тому же после дисквалификации в строй возвращается один из лидеров Бернард Бериша. Нижегородцы в прошлом туре тоже удивили, обыграв ЦСКА. Серьёзный успех в контексте борьбы за выживание должен придать сил для того, чтобы подальше отодвинуться от зоны стыков.

Дома волжане будут играть на победу, но в этой паре поставлю на «Ахмат». У него стабильнее состав и интереснее атака», — сказал Бубнов.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Экспресс с коэффициентом 11.13.



Прогноз на матч «Пари НН» — «Ахмат» с коэффициентом 8.80.



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Алдонин: ЦСКА необходимо два-три года для построения новой команды.



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