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«Крылья Советов» — «Ростов»: во сколько начало, где смотреть матч РПЛ, ставки

«Крылья Советов» — «Ростов»: во сколько начало, где смотреть матч РПЛ, ставки
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12 ноября состоится матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов». Начало запланировано на 14:00 мск. На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.30. Успех гостей оценивается аналитиками в 3.00. На ничью предлагают поставить за 3.70.

Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Экспресс с коэффициентом 11.13.

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