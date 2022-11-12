«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 11.0

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов».

Ставка: победа «Ростова» со счётом 1:0 за 11.0.

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«Обе команды одержали по две победы кряду. «Крылья» находятся в комфортной турнирной ситуации и могут играть без чрезмерного давления.

Ростовчане, разобравшиеся в предыдущем туре с «Динамо», приложат все усилия, чтобы перед зимней паузой закрепиться в тройке лидеров.

В распоряжении Валерия Карпина более опытный состав с мощным ресурсом в атаке. Отдам предпочтение «Ростову». Причём рассчитываю на победу всухую. Если пойти в размен с самарцами, то выиграть не получится».

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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