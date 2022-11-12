«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 11.0

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов».
Ставка: победа «Ростова» со счётом 1:0 за 11.0.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Обе команды одержали по две победы кряду. «Крылья» находятся в комфортной турнирной ситуации и могут играть без чрезмерного давления.
Ростовчане, разобравшиеся в предыдущем туре с «Динамо», приложат все усилия, чтобы перед зимней паузой закрепиться в тройке лидеров.
В распоряжении Валерия Карпина более опытный состав с мощным ресурсом в атаке. Отдам предпочтение «Ростову». Причём рассчитываю на победу всухую. Если пойти в размен с самарцами, то выиграть не получится».
Экспресс с коэффициентом 7.15.
Серхио Рамос и де Хеа не попали в заявку сборной Испании на ЧМ-2022.
Прогноз Александра Бубнова на матч «Локомотив» — «Спартак».
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Прогноз на матч «Торпедо» — «Зенит» с коэффициентом 2.35.
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