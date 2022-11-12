«Крылья Советов» — «Ростов»: ставка Константина Генича на матч 17-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов».

Ставка: тотал больше 1.5 мяча во втором тайме за 1.93.

«Крылья» сейчас на ходу – две победы подряд одержали. У «Ростова» дела тоже идут очень неплохо. Была победа в Грозном, добытая на мужицком характере. И с «Динамо» пришлось потерпеть, а потом всё перевернуть в свою пользу, хотя по игре, конечно, «Ростов» уступал.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Крылья» — очень неприятный соперник для команды Валерия Карпина. Если брать первую половину сезона, то, пожалуй, худшую свою игру «Ростов» продемонстрировал именно в матче с самарцами. Очень быстрые фланги у «Крыльев», там и Ежов, и Пиняев. Впереди отсутствие Глушенкова может сказаться, и достаточно серьёзно может сказаться. Какие-то корректировочки, перестановки придётся сделать Осинькину.

Это ещё и очень интересное тренерское противостояние Карпина и Осинькина: кто и что своему сопернику предложит.

Я думаю, первый тайм вряд ли получится открытым, вряд ли разухабистым и с атаками друг на друга. Но во втором тайме если кто забьёт, то вынуждена будет другая команда раскрываться, действовать чуть более авантюрно.

Поэтому я бы попробовал сыграть «второй тайм больше 1.5 мяча» за 1.93. У «Ростова» есть кому выйти со скамейки, это тот же Голенков, бывший игрок Самары. Ну, посмотрим. «Ростов» в последних двух матчах (с «Ахматом» и «Динамо») забивал по два мяча. Может быть, и здесь этот вариант сработает».

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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