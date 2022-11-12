«Крылья Советов» — «Ростов»: ставка Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов».

Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой (0) за 1.71.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Ростов» в двух последних матчах одержал важнейшие победы над «Ахматом» и «Динамо». Но ни в той, ни в другой встрече лучше он не был. Получалось во вторых таймах забивать по два мяча, но это стечение обстоятельств. Динамовцы имели массу подходов, реальные моменты, но им жутко не везло, а ростовчане центр поля с трудом переходили. Тем не менее одна ошибка динамовцев в обороне, и всё перевернулось.

В Грозном сумели создать давление, потому что «Ахмат», ведя в счёте, отошёл назад. И это принесло свои плоды, но вечно так везти не будет. По игре сейчас точно не лучший отрезок «Ростова» в сезоне.

«Крылья» после важнейшей победы над «Пари Нижний Новгород» в концовке встречи почувствовали себя лучше, увереннее. В матче с «Торпедо» выиграли уверенно. Да, какие-то моменты у их ворот возникали, но сами они создали гораздо больше. В отличной форме находится Пиняев, интересно следить за его действиями.

Домашний матч для Самары, ставлю на «Крылья» с форой (0). Думаю, у «Ростова» не хватит силёнок. Повторюсь, по игре в последних матчах ростовчане мне не понравились, они набрали больше очков, чем должны были».

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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