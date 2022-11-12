«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз Олеси Серёгиной

Ведущая и блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов».

Ставка: «Ростов» забьёт и тотал больше 2.5 мяча за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ростов» мощно проводит этот сезон, реально претендует на титул. Команда на кураже, играет в атакующий футбол и забивает в каждом матче.

У «Крыльев» всё гораздо хуже, команда идёт на 10-м месте, но тоже пытается играть в атакующий футбол.

Обе команды будут атаковать, но они и достаточно много пропускают. Мне кажется, что обе забьют. Моя ставка – «Ростов» забьёт и тотал больше 2.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 12.15.

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