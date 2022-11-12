«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: ставка Максима Лебедева с коэффициентом 3.01

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» — «Рейнджерс».
Ставка: победа «Рейнджерс» с форой (-1.5) за 3.01.
«Провал в начале сезона, когда «Нэшвилл» сразу вслед за двумя стартовыми победами потерпел пять подряд поражений и не даёт «хищникам» влезть в зону плей-офф своей Западной конференции. Хоть и вышли они в итоге на вполне приличный график, где стреляют дуплетами, попарно чередуя победы и поражения.
10 лучших прогнозов на воскресенье.
У «рейнджеров», с одной стороны, пятиматчевых провалов ещё не было – ограничились одним четырёхматчевым. С другой — амплитуда синусоиды пошире и серии пожирнее. Если исходить исключительно из серийности, то побеждать должны оба соперника, но, сами понимаете, так не бывает.
На мой взгляд, главным в противостоянии этих соперников является гостевой уклон их серии. Команды играют в разных конференциях, поэтому за 12 последних лет наиграли только 20 междусобойчиков. Но это, простите, такой мазохизм для болельщиков, особенно в последнее время!
Шесть последних матчей завершились гостевыми победами. Если брать конкретно десять последних междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Нэшвилле, то у «рейнджеров» более чем приличное преимущество: семь побед против трёх хозяйских. В последний раз «хищники» обыгрывали дома «рейнджеров» в феврале 2018 года и три следующих домашних междусобойчика проиграли.
Учитывая вышеизложенное, прогнозирую выездную победу ньюйоркцев, одержанную в основное время (за его пределами эти соперники вместе не играют принципиально) с преимуществом от двух шайб и более при тотале, превышающем 5.5 шайбы».
Экспресс с коэффициентом 10.53.
Игорь Гришин возглавил московский «Спартак».
Кубок мира отменили из-за русских хоккеистов. Что и требовалось доказать.
Овечкин поднялся на 71-е место в НХЛ по количеству проведённых матчей.
Малкин — четвёртый россиянин в истории НХЛ с 450 голами за карьеру.
- 12 ноября 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20