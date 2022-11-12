«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: ставка Максима Лебедева с коэффициентом 3.01

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Рейнджерс» с форой (-1.5) за 3.01.

«Провал в начале сезона, когда «Нэшвилл» сразу вслед за двумя стартовыми победами потерпел пять подряд поражений и не даёт «хищникам» влезть в зону плей-офф своей Западной конференции. Хоть и вышли они в итоге на вполне приличный график, где стреляют дуплетами, попарно чередуя победы и поражения.

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У «рейнджеров», с одной стороны, пятиматчевых провалов ещё не было – ограничились одним четырёхматчевым. С другой — амплитуда синусоиды пошире и серии пожирнее. Если исходить исключительно из серийности, то побеждать должны оба соперника, но, сами понимаете, так не бывает.

На мой взгляд, главным в противостоянии этих соперников является гостевой уклон их серии. Команды играют в разных конференциях, поэтому за 12 последних лет наиграли только 20 междусобойчиков. Но это, простите, такой мазохизм для болельщиков, особенно в последнее время!

Шесть последних матчей завершились гостевыми победами. Если брать конкретно десять последних междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Нэшвилле, то у «рейнджеров» более чем приличное преимущество: семь побед против трёх хозяйских. В последний раз «хищники» обыгрывали дома «рейнджеров» в феврале 2018 года и три следующих домашних междусобойчика проиграли.

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую выездную победу ньюйоркцев, одержанную в основное время (за его пределами эти соперники вместе не играют принципиально) с преимуществом от двух шайб и более при тотале, превышающем 5.5 шайбы».

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