«Вегас» — «Сент-Луис»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Вегас» — «Сент-Луис».

Ставка: победа «Вегаса» с форой (-1.5) за 2.11.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Вегас» продолжает «давать стране угля, мелкого, но… много». Его атака напоминает прорвавшую дамбу реку: всё несётся вперёд, и непонятно, с какой стороны тебя смоет. При этом ни Шестёркина, ни Василевского в воротах «Вегаса» не наблюдается, пропускает он реально много, но забивает-то ещё больше. И, таким образом, наиграл уже на девятиматчевую победную серию, которая имеет все предпосылки к тому, чтобы стать десятиматчевой.

У «Сент-Луиса» картина прямо зеркально противоположная. «Блюзмены» только-только с горем пополам закрыли с «Сан-Хосе» восьмиматчевую серию из сплошных поражений. И пока продолжают лежать на дне турнирной таблицы своей Западной конференции, которую единолично и практически «в одну калитку» возглавляет «Вегас». То есть мы имеем матч, в котором суперлидер у себя дома принимает распоследнего аутсайдера.

Может ли «Сент-Луис» в этом положении бабахнуть? В принципе, может. У нас вон «Куньлунь» три раза с ЦСКА бабахал, а в НХЛ всё гораздо сложнее, но особых предпосылок к этому не вижу.

«Вегас» бьёт «блюзменов» как и по общей статистике за последнюю пятилетку, так и конкретно по домашним междусобойчикам в количестве последних десяти штук, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, – семь против трёх. «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина», — говорил один киногерой, и я тоже шансов «Сент-Луиса» не вижу.

Резюме: домашняя победа «Вегаса» в основное время, с преимуществом от двух шайб и более и тоталом, превышающим 6.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 10.53.

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