«Крылья Советов» — «Ростов»: результат матча РПЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Крылья Советов» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

«Ростов» одержал победу со счётом 3:1.Встречу обслуживал главный судья Артём Любимов (Санкт-Петербург).

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Счёт в матче на 29-й минуте открыл полузащитник гостей Данил Глебов с передачи Даниила Уткина. На 39-й минуте нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз реализовал пенальти — 2:0.

На 73-й минуте самарцы смогли отыграть один мяч: отличился форвард Владислав Шитов. Но уже спустя три минуты защитник Максим Осипенко забил третий мяч «Ростова» в ворота «Крыльев». Ему ассистировал Николай Комличенко.

«Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

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