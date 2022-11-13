Прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Лацио» от «Чемпионата»

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Лацио».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.15.

Грядущая встреча станет украшением 15-го тура. Обе команды располагаются в зоне Лиги чемпионов и мотивированы сохранить свои позиции в преддверии международной паузы на ЧМ-2022 в Катаре.

Лучшие прогнозы на Серию А.

«Ювентус» подходит к встрече с серией из пяти побед с суммарным счётом 9:0. Впервые с декабря 2018 года «старая синьора» выиграла в пяти встречах кряду. К слову, тогда у руля команды стоял также Массимилиано Аллегри.

«Лацио» достойно преодолел дистанцию в 14 матчей национального первенства. На этом отрезке подопечные Маурицио Сарри проиграли лишь в двух встречах — с «Наполи» (1:2) и сенсационно с «Салернитаной» (1:3). Три матча завершились ничейным результатом — с «Торино» (0:0), «Сампдорией» (1:1) и «Удинезе» (0:0). В остальных девяти играх «орлы» добились максимального результата.

Команда испытывает определённые проблемы в атаке из-за кадровых проблем. Не успел Чиро Иммобиле восстановиться, как в лазарет угодил Маттиа Цаканьи.

Рекомендуем ставку на победу «Ювентуса» за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 14.21.

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