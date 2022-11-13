«Ювентус» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Ювентус» — «Лацио».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.09.

«Ювентус» добыл пять побед кряду в чемпионате и стал показывать просто феноменальную эффективность при минимальных энергозатратах. Команда лишилась многих футболистов из-за травм, но смогла проявить характер и обыгрывает оппонентов в прагматичном стиле.

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«Старая синьора» уже ворвалась в топ-4 чемпионата и вполне способна сместить с третьей позиции «Милан» ещё до ухода на зимнюю паузу, ведь из лазарета начали выходить ключевые исполнители.

Что касается «Лацио», то здесь тоже всё достаточно весомо и прилично. Клуб сохраняет за собой вторую строчку, хотя делать это становится всё сложнее, учитывая частые осечки римлян. Теперь коллективу предстоит очень непростое испытание в Турине, ведь оппонент будет настроен исключительно на три очка.

На мой взгляд, в этой паре особой интриги не получится. «Ювентус» лишь набирает обороты с каждой игрой, чего нельзя сказать о сопернике, который стал часто терять очки. К тому же туринцы будут иметь преимущество в виде своего поля с поддержкой трибун. «Лацио» вполне может конкурировать на равных в отдельных эпизодах, но вряд ли выстоит всю дистанцию и уступит по итогу.

Мой прогноз — победа «Ювентуса» за коэффициент 2.09».

Экспресс с коэффициентом 15.62.

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