«Ювентус» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Ювентус» — «Лацио».
Ставка: победа «Ювентуса» за 2.09.
«Ювентус» добыл пять побед кряду в чемпионате и стал показывать просто феноменальную эффективность при минимальных энергозатратах. Команда лишилась многих футболистов из-за травм, но смогла проявить характер и обыгрывает оппонентов в прагматичном стиле.
«Старая синьора» уже ворвалась в топ-4 чемпионата и вполне способна сместить с третьей позиции «Милан» ещё до ухода на зимнюю паузу, ведь из лазарета начали выходить ключевые исполнители.
Что касается «Лацио», то здесь тоже всё достаточно весомо и прилично. Клуб сохраняет за собой вторую строчку, хотя делать это становится всё сложнее, учитывая частые осечки римлян. Теперь коллективу предстоит очень непростое испытание в Турине, ведь оппонент будет настроен исключительно на три очка.
На мой взгляд, в этой паре особой интриги не получится. «Ювентус» лишь набирает обороты с каждой игрой, чего нельзя сказать о сопернике, который стал часто терять очки. К тому же туринцы будут иметь преимущество в виде своего поля с поддержкой трибун. «Лацио» вполне может конкурировать на равных в отдельных эпизодах, но вряд ли выстоит всю дистанцию и уступит по итогу.
Мой прогноз — победа «Ювентуса» за коэффициент 2.09».
Экспресс с коэффициентом 15.62.
Тренер сборной Казахстана: с радостью сыграем с Россией.
Смолов: Акинфеев — лучший вратарь в истории России.
Прогноз на матч «Монако» — «Марсель» с коэффициентом 3.88.
Президент «Барселоны»: Месси знает, что «Барселона» всегда будет его домом.
- 13 ноября 2022
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