«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Егора Титова с коэффициентом 2.02

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Лацио».
Ставка: победа «Ювентуса» за 2.02.
«Ювентус» потихоньку находит себя, свою игру. Хорошо, что возвращаются в состав травмированные. Пять побед подряд одержали туринцы. В прошлые выходные в отличном матче был повержен «Интер» — 2:0. А вот посреди недели была тяжелейшая игра с аутсайдером «Вероной». Всё решил гол Кена в середине второго тайма (1:0), но там потеряли Алекса Сандро из-за удаления.
«Лацио» тоже в хорошем состоянии – по делу забрали римское дерби (1:0). В мид-уик также была сложнейшая встреча – 1:0 выиграли у «Монцы». Забивать римляне стали заметно меньше, но это объясняется травмой Иммобиле. Зато в защите «Лацио» заметно прибавил, пропускает мало.
«Ювентусу» снова придётся играть без Кьезы и Влаховича, но всё равно считаю его фаворитом. Домашний матч, есть уверенность в своих возможностях после серии побед. «Лацио» вряд ли сумеет идеально сыграть в обороне против такого мощного соперника. При этом без Иммобиле забивать стало гораздо сложнее. Я ставлю на чистую победу «Ювентуса».
Экспресс с коэффициентом 15.62.
Сербский журналист: на ЧМ-2022 мы будем представлять Россию.
Прогноз на матч «Монако» — «Марсель» с коэффициентом 3.88.
Тренер сборной Казахстана: с радостью сыграем с Россией.
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