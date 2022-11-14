«Миннесота» — «Сан-Хосе»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Миннесота» — «Сан-Хосе».
Ставка: «Сан-Хосе» не проиграет за 2.25.
«Со всех сторон, куда ни посмотри, «Миннесота» в предстоящем матче выглядит фаворитом. И в турнирной таблице она повыше, и играет поосновательнее, и пропускает поменьше. В конце концов, в «Миннесоте» есть Капризов, который может разойтись и раздухариться, а в «Сан-Хосе» Капризова нет.
Но есть нюансы, которые не только не позволяют считать «лесников» без пяти минут победителями предстоящей игры, но чуть ли не выводят «акул» на позиции фаворитов. И это не статистика личных встреч, где у этих соперников вся серединка на половинку, в том числе и в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в Сент-Поле в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Речь о конкретном сезоне нынешнем и о том, во-первых, что «Миннесота» почему-то весьма слабо играет именно дома.
На момент написания данного прогноза «лесники» занимали восьмое место в своей Западной конференции. Но сложилось это восьмое место из 11 выездных очков (или, если хотите, третьего места по гостевым матчам) и четырёх домашних (или предпоследнего места).
Что же касается «акул», то они, конечно, не столько играют, сколько мучаются, и только-только остановили в Далласе пятиматчевую проигрышную серию. Но при этом на выезде «Сан-Хосе» мучится гораздо веселее, я бы даже сказал, задорнее. И набирает там почти очко в среднем за матч, тогда как дома едва наскрёбывает пол-очка.
Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую достаточно весёлый матч с тоталом, превышающим 6.5 шайбы. По итогам которого, казалось бы, падшие «акулы» наберут минимум одно очко. То есть не проиграют в основное время».
Экспресс с коэффициентом 7.25.
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