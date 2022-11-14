«Миннесота» — «Сан-Хосе»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Миннесота» — «Сан-Хосе».

Ставка: «Сан-Хосе» не проиграет за 2.25.

«Со всех сторон, куда ни посмотри, «Миннесота» в предстоящем матче выглядит фаворитом. И в турнирной таблице она повыше, и играет поосновательнее, и пропускает поменьше. В конце концов, в «Миннесоте» есть Капризов, который может разойтись и раздухариться, а в «Сан-Хосе» Капризова нет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но есть нюансы, которые не только не позволяют считать «лесников» без пяти минут победителями предстоящей игры, но чуть ли не выводят «акул» на позиции фаворитов. И это не статистика личных встреч, где у этих соперников вся серединка на половинку, в том числе и в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в Сент-Поле в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Речь о конкретном сезоне нынешнем и о том, во-первых, что «Миннесота» почему-то весьма слабо играет именно дома.

На момент написания данного прогноза «лесники» занимали восьмое место в своей Западной конференции. Но сложилось это восьмое место из 11 выездных очков (или, если хотите, третьего места по гостевым матчам) и четырёх домашних (или предпоследнего места).

Что же касается «акул», то они, конечно, не столько играют, сколько мучаются, и только-только остановили в Далласе пятиматчевую проигрышную серию. Но при этом на выезде «Сан-Хосе» мучится гораздо веселее, я бы даже сказал, задорнее. И набирает там почти очко в среднем за матч, тогда как дома едва наскрёбывает пол-очка.

Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую достаточно весёлый матч с тоталом, превышающим 6.5 шайбы. По итогам которого, казалось бы, падшие «акулы» наберут минимум одно очко. То есть не проиграют в основное время».

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