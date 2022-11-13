«Локомотив» — «Северсталь». Андрей Разин сам даёт повод

14 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Северсталь». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.84. На победу череповчан эксперты предлагают коэффициент — 4.20.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» 14 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Северсталь» Череповец (14.11.2022)

Почти середина ноября, а в Континентальной хоккейной лиге на 14 ноября запланированы пять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре ярославского «Локомотива» и череповецкой «Северстали». Матч пройдёт на льду «Арены-2000» в Ярославле, первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

Игорь Никитин недавно вёл серию из матчей, в которых было одержано пять побед. Причём дважды удалось обыграть «Торпедо» (2:0 и 4:0). Плюс были победы во встречах с ЦСКА (3:2 Б) и «Металлургом» (4:1). Увы, сейчас у команды поражения в двух матчах кряду. Сперва в гостях клуб уступил «Сочи» (3:4 ОТ), а накануне минскому «Динамо» (1:2).

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Серия из пяти побед позволила клубу высоко подняться. Сейчас «Локомотив» расположился на второй строчке Восточной конференции, набрав 40 очков в 29 встречах. Выше только СКА с 52 очками, но в спину дышит ЦСКА, на счету которого 39 очков.



Андрей Разин в этом сезоне показывает совсем иные результаты. Накануне клуб обыграл дома «Нефтехимик» (3:0), но соперник был ниже классом. Это лишь вторая победа за 10 последних игр. Статистика так себе. До этого же дома команда уступила «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и «Автомобилисту» (2:3 ОТ), но добыла победу в матче с «Сочи» (5:4 Б). Хотя бы по очку, но в четырёх турах она набирала.

«Северсталь» расположилась на девятой строчке Западной конференции с 29 очками, набранными в 29 играх. Положение неприятное, ведь сейчас клуб находится вне зоны плей-офф. Однако впереди непростой соперник, а на выезде у Андрея Разина не ладится. У сталеваров четыре поражения в матчах на выезде кряду.

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В истории личных встреч, насчитывающей 64 матча, у «Локомотива» 43 победы, при 20 у «Северстали». Преимущество большое, плюс нынешнее положение дел также ставит хозяев фаворитами встречи. Да и за последние пять игр в Ярославле гости проиграли все пять. Так что сейчас есть шанс у Игоря Никитина исправиться.

Однако, с учётом последних игр гостей, мы бы перестраховались. Поэтому ставка «Локомотив» не проиграет будет оптимальной. К этому ещё можно взять тотал больше. Соперники имеют вполне неплохую результативность. У ярославцев 75 заброшенных шайб, у череповчан — 80. Поэтому можно рассмотреть 1Х + ТБ 4.5 шайбы за 2.30.



Тем более что в этом сезоне соперники уже дважды встречались и оба раза победу одержал «Локомотив», а тотал встреч был выше четырёх шайб. Так что вполне можно повторить такой исход и сейчас. Особых проблем у хозяев не наблюдается, а Андрей Разин пока ещё настраивает ребят на нужный лад.

Про сталеваров пишут очень много лживой информации, а о самом наставнике говорят, будто он пьёт. Разин публично попросил СМИ перестать писать гадости, но в этот раз опять даст повод это сделать.

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В очных матчах перевес на стороне хозяев, плюс в Ярославле статистика за ними, но перестраховаться с таким соперником стоит. У Андрея Разина вполне боевая команда. С результативностью проблем тоже нет. Потому проверим ставку на хозяев через тотал больше. Железнодорожникам нужно срочно реабилитироваться за четыре поражения кряду.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 15.62.

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