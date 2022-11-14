«Витязь» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 14 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Витязя» в матче за 1.67.



«Одним из самых удивительных фактов в нынешней Континентальной лиге можно считать наличие до сих пор «Витязя» в зоне плей-офф. Правда, с больших серий подмосковная команда перешла на чередование побед и поражений, но этого пока хватает на пребывание в восьмёрке.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Нефтехимик» о таком результате может только мечтать. Игровой всплеск из шести побед подряд случился сразу после серии из десяти поражений, поэтому сильно поднять нижнекамцев в турнирной таблице не смог. А дальше пошёл график, по которому на одну победу в среднем приходится два поражения. И особых предпосылок к тому, что этот график можно улучшить, тоже нет. Вот, казалось бы, «Витязь» — как раз та команда, у которой нижнекамцы могут взять очки, но попробуй возьми.



Особенно с учётом того, что противостояния между этими соперниками имеют серьёзный домашний уклон. За последние 15 лет, то есть ещё со времен Суперлиги, чьего-либо преимущества статистикой не выявлено, соперники достойны друг друга. Но вот в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на площадках «Витязя», у подмосковной команды приличное преимущество – семь побед против трёх.



Вывод: «Витязь» наберёт в домашнем противостоянии два очка, хоть и не факт, что завершится оно в основное время. Тотал будет средним, где-то между 4 и 6. Думаю, что правильнее будет выбрать менее 6.5. Матч будет на взаимное изматывание», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.25.

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