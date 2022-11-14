Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» — «Айлендерс».



Ставка: победа «Айлендерс» за 2.46.



«Айлендерс» на днях основательно помучились дома в игре с одним из главных аутсайдеров конференции, но всё же смогли вырвать победу, хоть и в овертайме. Гостей немало критикуют по игре, но это не мешает им стабильно набирать очки и быть одной из лучших команд Восточной конференции.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Оттава» только в прошлом матче прервала серию из семи поражений. Успешный старт оказался обманчивым, «сенаторы» очень быстро скатились до уровня аутсайдеров, которыми они и являются. Зрелищная, но бестолковая команда Ди Джей Смита вряд ли сможет удивить нас в матче с «Айлендерс».

Даже дома «Оттава» сейчас не впечатляет, так почему бы не поставить на победу «Айлендерс» за 2.46?



Экспресс с коэффициентом 6.55.

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