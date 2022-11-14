Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» — «Айлендерс».
Ставка: победа «Айлендерс» за 2.46.
«Айлендерс» на днях основательно помучились дома в игре с одним из главных аутсайдеров конференции, но всё же смогли вырвать победу, хоть и в овертайме. Гостей немало критикуют по игре, но это не мешает им стабильно набирать очки и быть одной из лучших команд Восточной конференции.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Оттава» только в прошлом матче прервала серию из семи поражений. Успешный старт оказался обманчивым, «сенаторы» очень быстро скатились до уровня аутсайдеров, которыми они и являются. Зрелищная, но бестолковая команда Ди Джей Смита вряд ли сможет удивить нас в матче с «Айлендерс».
Даже дома «Оттава» сейчас не впечатляет, так почему бы не поставить на победу «Айлендерс» за 2.46?
Экспресс с коэффициентом 6.55.
Евгений Кузнецов объяснил, почему летом не прилетал в Россию.
Главный тренер сборной Словакии поддержал хоккеистов, выступающих в КХЛ.
Сергачёв установил рекорд «Тампы».
Овечкин вошёл в топ-70 игроков в истории НХЛ по сыгранным матчам.
- 14 ноября 2022
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:29
-
12:00
-
11:20
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:30
-
05:45
-
05:00
-
04:10
-
03:40
-
01:30
-
01:00
-
00:30
- 13 ноября 2022
-
23:30
-
23:00