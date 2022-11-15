«Металлург» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 15 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Сибирь».



Ставка: «Сибирь» не проиграет и ТМ 6.5 за 2.80.



«Магнитка» не избежала участи всех наших лидеров и тоже неплохо просела, потерпев четыре поражения подряд. Причем физиологический спад у «металлургов» начался раньше, чем у других, но позже, чем у «Автомобилиста». Наконец «Магнитка» выиграла, но даже в этом победном матче с «Барысом», во-первых, выглядела не слишком убедительно. А во-вторых, победить смогла только в серии послематчевых буллитов. Из чего можно сделать вывод, что физиологический кризис полностью ещё не преодолён, но его нижнюю точку магнитогорцы уже прошли и теперь начинают по новой наращивать игровые мускулы. В данный момент «Магнитка» набирает 1,34 очка в среднем за матч, забрасывая (опять-таки в среднем) по 3,07 и пропуская по 2,48 шайбы за матч. Дома эти показатели, соответственно, равны: 1,47 очка при разнице шайб 3,33 – 2,33.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Сибирь» же и вовсе играет если не на пике формы, то где-то рядом. При её кадровых и финансовых возможностях только игра в режиме «плей-офф в регулярке», то есть каждый матч «на разрыв аорты» позволяет сибирякам держаться на плаву. «Сибирь» набирает в среднем за матч 1,19 очка, забрасывая в среднем по 2,48 и пропуская по 2,29 шайбы за матч, а выездные показатели новосибирцев таковы: 1,00 очко при разнице 1,94–2,19 шайбы в среднем за матч.



То есть по существу мы имеем встречу двух «домашних» команд, то есть таких, которые дома играют лучше, чем на выезде. При этом «Магнитка» за последние восемь лет наиграла на полуторное преимущество по количеству побед, а конкретно в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в Магнитогорске в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, хозяйское преимущество и того больше, и даже превышает двукратное.



Остаётся вопрос, на который мы ответить не можем: насколько «Магнитка» вернула себе игровые кондиции? Без этого знания прогноз сделать крайне сложно, и он будет весьма осторожным. Предположу упорный и низовой матч с тоталом, не превышающим 6.5, по результатам которого «Сибирь» наберёт на выезде минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.17.



Свечников: Кочетков станет звездой НХЛ.



Разин: рад, что «Северсталь» перевернула игру с «Локомотивом».



Кузнецов не включил Овечкина в тройку лучших хоккеистов НХЛ.