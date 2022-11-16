«Оттава» — «Баффало»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Баффало Сэйбрз».



Ставка: победа «Оттавы» в матче за 1.62.



«Как обычно, начинаем с анализа игры «Оттавы» дома и «Баффало» в гостях. «Сенаторы» нынче (да и вообще) не блещут, занимают в своей Восточной конференции предпоследнее – 15-е (на момент написания прогноза), — место, набирая в среднем 0,73 очка за матч. В домашних матчах картина чуть получше: 13-е место и 0,89 очка в среднем за матч.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Баффало» ушёл недалеко от «Оттавы». Всего-то на одну строчку в турнирной таблице Востока выше. При этом «клинки» набирали в среднем 0,93 очка за матч, а на выезде этот показатель чуть лучше 1,0 очка.



То есть имеем мы матч двух аутсайдеров Восточной конференции, при этом хозяева чуть лучше играют дома, а гости, наоборот, на выезде. При этом учитываем, что «Оттава» проиграла восемь матчей из последних девяти, а у «Баффало» и вовсе действующая серия из пяти поражений подряд.



Отдельно отмечаем, что «клинки» играют два матча за календарные сутки: первый дома с «Ванкувером», и тут же стартуют в канадскую столицу, которая, к слову, от них совсем недалеко.



Обращаем внимание на то, что, по статистике личных встреч, за последние 10 лет наработалось приличное преимущество. Но вот в конкретно 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Оттаве, хозяйское преимущество совсем ничтожно – шесть побед против четырёх.



Суммируем всё вышеизложенное, и получается достаточно непредсказуемый матч. Математика хочет хозяйской победы, и тут с ней, пожалуй, можно согласиться, но с примечанием. Прогноз будет таким: «Оттава» наберёт в домашнем матче два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.78.



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