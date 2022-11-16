Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Адмирал».
Ставка: победа «Адмирала» или ничья за 2.25.
Московское «Динамо» попало в полосу неудач и проиграло шесть из последних восьми матчей в регулярном чемпионате. Основная причина поражений — большое количество удалений и слабая нейтрализация численного преимущества соперника. К физическим кондициям претензий у тренерского штаба нет. Бело-голубые выигрывали в движении у практически всех соперников. Весьма вероятно, что часть проблем кроется в психологической неустойчивости молодых игроков «Динамо». Пока хозяева расположились на пятой строчке турнирной таблицы Запада.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Адмирал» можно назвать открытием первой части регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Леонида Тамбиева выиграли 17 из 31 встречи регулярного первенства. Основной козырь «моряков» — крепкая оборона. За последние 20 игр они пропустили менее двух шайб в среднем за матч. Отлично действует вратарская бригада гостей в составе Никита Серебряков — Александр Лазушин. «Адмирал» расположился на четвёртой позиции Востока с 38 очками.
«Динамо» испытывает большие проблемы с игровой дисциплиной. Молодые хоккеисты бело-голубых часто нарушают правила, поддаваясь на провокации соперника. Неудачная игра команды требует перемен в тактической схеме, но тренерский штаб пока откладывает решительные меры. Во встрече с такой дисциплинированной и умеющей качественно обороняться командой, как «Адмирал», бело-голубым в их нынешнем состоянии будет сложно добиться успеха. Напомним, подопечные Тамбиева выиграли восемь из последних 10 матчей. Перспективно выглядит ставка победа «Адмирала» или ничья за 2.25.
Экспресс с коэффициентом 5.78.
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