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«Спартак» — «Северсталь»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

«Спартак» — «Северсталь»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 12-й минуте Николай Тимашов забил курьёзный гол, поразив ворота москвичей рикошетом от борта. На 24-й минуте Максим Казаков удвоил преимущество череповчан, подкараулив отскок от борта. На 39-й минуте Шейн Принс с передачи Данилы Квартальнова отыграл один гол. На 48-й минуте Роман Старченко сравнял счёт. На 53-й минуте Фил Вароне реализовал большинство и вывел москвичей вперёд. На 58-й минуте Старченко оформил дубль.

Экспресс с коэффициентом 9.61.

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