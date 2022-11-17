«Спартак» — «Северсталь»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Москве на стадионе «Мегаспорт» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 12-й минуте Николай Тимашов забил курьёзный гол, поразив ворота москвичей рикошетом от борта. На 24-й минуте Максим Казаков удвоил преимущество череповчан, подкараулив отскок от борта. На 39-й минуте Шейн Принс с передачи Данилы Квартальнова отыграл один гол. На 48-й минуте Роман Старченко сравнял счёт. На 53-й минуте Фил Вароне реализовал большинство и вывел москвичей вперёд. На 58-й минуте Старченко оформил дубль.
Экспресс с коэффициентом 9.61.
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