Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Калгари».



Ставка: ТБ 5.5 за 1.55.



«Тампа-Бэй Лайтнинг» неубедительно проводит стартовый отрезок сезона. Прошлогодний финалист Кубка Стэнли за 16 игр уступил в семи встречах и девять раз добился максимального результата. Команда Джона Купера располагается на седьмой строчке Восточной конференции, а от сенсационно лидирующего «Бостон Брюинз» её отделяет семь очков.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Молнии» постепенно прибавляют в атакующем аспекте. Игроки наносят по 31,7 броска и забрасывают в среднем по 3,38 шайбы за игру. Никита Кучеров мощно выступает в начале сезона. Он забил семь голов и отдал 16 ассистов, и это при том, что команда не отличается эффективной игрой в большинстве — 15,2% реализации.



Подводит «Тампу» сравнительно невысокая надёжность игры в обороне. Соперники реализовали 12 шансов из 6 — 80,3% надёжности. Андрей Василевский парирует лишь 89,8% бросков соперника — это 25-й показатель в НХЛ.



В прошлом сезоне «Калгари» благодаря феноменальной игре Якоба Маркстрёма в воротах пропустил меньше всех в регулярке, но в плей-офф выступления «огней» достаточно быстро оборвал «Эдмонтон Ойлерз».



В текущем сезоне подопечные Дэррила Саттера немного поумерили пыл — они применяют в среднем по 27,66 силовых приёма (восьмой показатель). По воротам «Калгари» соперники выполняют в среднем 27,9 броска за игру, из которых 3,33 успешны. Надёжность тылов ощутимо просела, особенно заметно это было в серии матчей в начале ноября — «огни из Калгари» провели шесть матчей кряду с суммарным счётом 14:23.



Если учесть, что «Тампа» прибавляет в атаке, а «Калгари» немного сдал в надёжности игры в обороне, то в грядущей встрече есть все шансы продлить домашнюю победную серию. «Молнии» на родном льду набрали 68,8% возможных очков. Мы рекомендуем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.55.



Экспресс с коэффициентом 9.61.



Лучший снайпер КХЛ: мы с Овечкиным на разных уровнях.



Фрэнк Серавалли: Гавриков и Орлов могут оказаться в «Торонто».



Никита Александров набрал первое очко в НХЛ.