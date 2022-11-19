Вадим Немков — Кори Андерсон: кто выиграл, результат боя, судейские записки

В Чикаго (США) на стадионе «Уинтраст-Арена» прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 288, в рамках главного боя действующий чемпион в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков встретился с американцем Кори Андерсоном.
Поединок завершился победой Немкова единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46). Таким образом, россиянин защитил титул в полутяжёлом весе.
На счету Немкова в профессиональной карьере 15 побед при двух поражениях. Андерсон, в свою очередь, одержал 18 побед, проиграв шесть боёв.
Предыдущий поединок Вадима и Кори, который состоялся в апреле этого года на Bellator 277, был досрочно остановлен после того, как американец нарушил правила: в одном из эпизодов Кори ударил россиянина головой, нанеся ему рассечение.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
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