«Трактор» — «Металлург»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, трансляция матча

19 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 14:30 мск.
Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале KHL Prime.
Букмекеры считают фаворитами гостей. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.03. На победу хозяев эксперты предлагают коэффициент 3.40.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Куньлунь» с коэффициентом 3.20.
Прогноз на матч «Нефтехимик» — СКА с коэффициентом 2.65.
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