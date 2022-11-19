Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — СКА

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 1.36.

«Во время матча «Ак Барс» — СКА комментаторы, упиваясь питерским поражением, выдали сентенцию, которая меня, право слово, удивила. Мол, армейцам придётся тяжко в Нижнекамске, где подобралась неплохая команда.

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Я даже слегка опешил и полез в турнирную таблицу, чтобы посмотреть, где находится эта неплохая команда. И нашел её там, где и ожидал: на последнем месте Восточной конференции, сразу под «Амуром». Так сказать, персонаж пьесы Максима Горького «На дне». Это его должен бояться СКА?

Ну, да, петербуржцы сейчас далеко не в лучшей форме. И ещё не преодолели полностью все последствия функционального проседания, которое у них наложилось на дальневосточное турне. Но, по моему глубокому убеждению, даже в таком полуобморочном состоянии, даже после поражения в Казани, даже с учётом того, что они играют через день, а «Нефтехимик» отдыхал аж на целых трое суток больше, петербуржцы должны брать в Нижнекамске два очка.

Об этом даже не говорит, а кричит статистика личных встреч, где у СКА за последние 15 лет более чем пятикратное преимущество по количеству побед, а у «Нефтехимика» всего лишь пять побед за всё это время. То есть в среднем одна победа за три сезона. А если взять 10 последних междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Нижнекамске, то там для «Нефтехимика» и вовсе слёзы: одна победа против девяти армейских.

Суммируя всё вышеизложенное, предположу, что свежий и хорошо отдохнувший «Нефтехимик» попытается укатать уставших армейцев. Поэтому матч получится достаточно весёлым и с приличным количеством заброшенных шайб, но в итоге СКА не мытьём, так катаньем, но наберёт два своих очка. Любой другой исход будет означать, что функциональные проблемы в клубе затягиваются».

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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Прогноз на матч «Нефтехимик» — СКА с коэффициентом 2.65.

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