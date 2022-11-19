Прогноз на матч «Балтика» — «Шинник» с коэффициентом 2.55

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Балтика» — «Шинник».
Ставка: обе забьют за 2.55.
«Балтика» в последних матчах выдала очень мощный отрезок, разжившись очками в матчах с прямыми конкурентами. Ничья с «Рубином» и победа в матче с «Аланией» значительно повысили акции Сергея Игнашевича и его подопечных.
«Балтика» самая стабильная команда из топов. Упрекнуть её можно только в излишней любви к миролюбивым исходам и обилию пропущенных голов, только треть команд лиги пропустили больше, чем лидер.
«Шинник» сейчас тоже на ходу. Середняк чередует домашние победы с выездными поражениями, что позволяет ему держаться на плаву и очень неплохо себя чувствовать. Ярославцы далеко не так результативны, как их соперник, но в выездных матчах гораздо чаще демонстрируют шоу, чем сушат игры.
Команде Вадима Евсеева будет сложно рассчитывать на победу, она просто не умеет играть на выезде. Но организовать как минимум один гол в ворота лидера «Шинник» сможет. Хороший выбор ставка на обе забьют за 2.55.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
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