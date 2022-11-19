Прогноз Константина Генича на лучшего бомбардира ЧМ-2022 с коэффициентом 22.0

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на лучшего бомбардира чемпионата мира в Катаре.
Ставка: Лаутаро Мартинес за 22.0.
«Совсем скоро стартует чемпионат мира в Катаре. Мне бы хотелось дать прогноз на то, кто же может стать лучшим бомбардиром всего первенства.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Если проанализировать, как заканчивались прошлые чемпионаты мира и кто становился лучшим бомбардиром, то тут сложно найти какую-то логику. 12 лет назад в ЮАР выиграл Томас Мюллер с пятью забитыми мячами, затем через четыре года с шестью голами выиграл Хамес Родригес. В России был лучшим Гарри Кейн, забивший шесть мячей. То есть вокруг цифры шесть надо крутиться.
У букмекеров фаворитом является Гарри Кейн. На него дают коэффициент 8.00 или чуть больше. Дальше идут Мбаппе, Неймар. Понятно, что недалеко и Криштиану Роналду. Есть и Лаутаро Мартинес. Мне кажется, что как раз вокруг южноамериканцев и надо плясать.
Последние чемпионаты выигрывают европейские сборные. Если не брать в учёт Хамеса в 2014 году, то там тоже выиграла европейская сборная. Мне кажется, что именно в сборной Аргентины или Бразилии будет лучший бомбардир. Понятно, что есть Мбаппе, есть и сборная Испании, где я буду топить за Альваро Морату. Есть и Ромелу Лукаку в сборной Бельгии. Тут надо смотреть, кто на групповой стадии играет с явными аутсайдерами.
Не совсем сложная группа как раз у Аргентины. Думаю, что Лаутаро Мартинес вполне может выиграть гонку бомбардиров. Это вообще мой фаворит, который по симулятору выигрывает чемпионат в финале у Бразилии.
Понятно, что в Аргентине есть Месси, который будет и забивать, и пасы раздавать, но именно Лаутаро в системе Сколари должен забивать много. Именно нападающий «Интера» мой главный фаворит в этой гонке. Занёс бы ещё в этот список Мбаппе и Морату. В пятёрке может быть ещё и Неймар, который будет исполнять пенальти, штрафные.
Предполагаю, что Аргентина пройдёт далеко и Лаутаро Мартинес меня не подведёт».
Экспресс с коэффициентом 10.08.
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Прогноз на матч Узбекистан – Россия с коэффициентом 2.95.
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