«Трактор» — «Металлург»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург».

Победу в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) одержали гости.

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Счёт в матче на пятой минуте открыл форвард гостей Никита Коростелёв с передач Филиппа Майе и Ярослава Хабарова.

На 14-й минуте второго периода счёт сравнял Теэму Пулккинен с передач Альберта Яруллина и Алексея Бывальцева.

В третьем периоде команды голов не забили.

В овертайме победная шайба – на счету форварда гостей Максима Карпова, ему ассистировали Егор Яковлев и Денис Зернов.

Следующий матч «Трактор» проведёт дома с «Амуром» 21 ноября. «Магнитка» 23 ноября примет уфимский «Салават Юлаев».

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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