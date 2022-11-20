Ставка Максима Лебедева на матч КХЛ «Витязь» — ЦСКА

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 5.5 шайбы за 3.72.

«Матчем с весьма крепким «Спартаком» ЦСКА доказал, что полностью оклемался, подобрался и готов идти дальше, за очередным Кубком Гагарина. А раз так, то никакой «Витязь» с его 1,09 очка в среднем за матч остановить армейцев не сможет – просто потому, что не тот уровень.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Витязю» ведь тоже деваться особо некуда. Поражений у него становится больше, чем побед, набирает он в среднем менее 50% очков, а именно такой результат станет в итоге пограничным при попадании в плей-офф – то ли попадёшь, то ли нет. Пока подмосковная команда ещё держится на плаву за счёт двух победных серий в начале сезона, но постепенно свой запас проедает.

И теперь уже надо цепляться против любого соперника, даже против действующего чемпиона, чтобы хоть очко из него да выдавить. Даже с учётом того, что у соперника за последние 10 лет появилось более чем двукратное преимущество по количеству побед в целом и это же соотношение сохраняется и в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на площадках «Витязя» — семь красно-синих побед против трёх.

Поэтому матч будет нелёгким и средним по количеству заброшенных шайб, предположу, что тотал будет выше 5.5 шайбы. И в итоге гости выжмут из «витязей» два очка. А уж как… Да как получится».

Экспресс с коэффициентом 10.15.

Прогноз на матч «Витязь» — ЦСКА с коэффициентом 3.08.

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