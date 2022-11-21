США — Уэльс: время начала матча ЧМ-2022, какой телеканал покажет прямой эфир

21 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы B встретятся сборные США и Уэльса. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитом американцев: поставить на победу США можно с коэффициентом 2.55. Шансы валлийцев оценили коэффициентом 3.20, а ничья идёт за 3.10.
Букмекеры считают, что матч США — Уэльс не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.60, а ТМ 2.5 идёт за 1.54.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.17. Гол США оценивают в 1.40, а на то, что отличится сборная Уэльса, можно поставить за 1.49.
Экспресс с коэффициентом 6.01.
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