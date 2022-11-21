«Витязь» — ЦСКА: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забивал

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду ЦСКА.
Победу в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) одержали армейцы.
На второй минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Владислав Каменев с передач Максима Мамина и Константина Окулова.
На первой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Владислав Кара с передачи Станислава Ярового.
На 14-й минуте заключительной двадцатиминутки Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова сделал дубль. Третью шайбу армейцев забросил Тахир Мингачёв с передач Матвея Гуськова и Прохора Полтапова.
Спустя 28 секунд сократил отставание Никита Гончаров с передач Владимира Галузина и Вячеслава Сараева. Менее чем через минуту Гончаров сделал дубль, переведя матч в дополнительное время.
В овертайме победный бросок на счету защитника ЦСКА Владислава Провольнева при игре 4 на 3.
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