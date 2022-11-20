«Барыс» — «Салават Юлаев». Скабелка разочарует

21 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.00. На победу хозяев эксперты предлагают коэффициент — 3.60.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» 21 ноября 2022 года
Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 14.0.
Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» Астана — «Салават Юлаев» Уфа (21.11.2022)
На 21 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Барысом» Андрея Скабелки и «Салаватом Юлаевым» Виктора Козлова. Матч пройдёт на льду «Барыс Арены» в Астане, а первое вбрасывание состоится в 16:30 мск.
«Барыс» расположился на 10-м месте в Восточной конференции с 28 очками за 32 встречи. Подопечные Скабелки выиграли в двух из 10 последних матчей. Недавно на выезде клуб выиграл во встрече с «Салаватом Юлаевым» (2:0). Однако затем потерпел поражение в игре с «Автомобилистом» (0:2) и «Амуром» (1:3). Дела у команды так себе.
Легенда «Вашингтона»: даже Гретцки оценит рекорд Овечкина.
Хотя в клубе находится больше легионеров, чем в других командах КХЛ. Это, увы, не помогает. Особенно удручает статистика забитых и пропущенных (66:92). У команды в защите дела плохи. Даже Юлиас Гудачек за 18 встреч пропустил 37 голов.
«Салават Юлаев» же идёт на четвёртой строчке в Восточной конференции, набрав 41 очко за 31 встречу. В последних шести матчах клуб выиграл два раза: в игре с «Нефтехимиком» (3:2) и с «Куньлунем» (4:1). Следом команда потерпела поражения в четырёх играх подряд. Накануне клуб уступил дома «Сибири» (1:2), а до этого «Сочи» (3:4 ОТ). Кажется, у команды чёрная полоса.
Недавно «Салават Юлаев» был на второй строчке Востока и шёл очень уверенно. При этом статистика забитых и пропущенных у команды вполне себе неплохая (81:60). По пропущенным это второй лучший результат в КХЛ на данный момент. Лучше показатели только у СКА. В среднем команда пропускает по две шайбы за игру.
Кожевников: СКА иногда надо забивать мусорные голы для результата.
Команды дважды встречались с момента старта сезона. Оба раза в Уфе, однако статистика разделилась поровну. При этом за 55 личных встреч у «Салавата Юлаева» 32 победы при 23 у «Барыса». При этом дома казахстанцы одержали победы в девяти из 16 игр. Уфимцы на выезде выиграли в десяти из 15 встреч.
Преимущество на данный момент за уфимцами. Пора им заканчивать чёрную полосу. Плюс сейчас у хозяев дела обстоят не лучше. Гости выглядят предпочтительнее. Потому можно проверить ставку на победу «Салавата Юлаева» за 2.00.
Пора Виктору Козлову проснуться. Поражения в четырёх матчах подряд — это много, но в команде нет явных проблем, в отличие от соперника. Статистика игр остаётся за «Салаватом Юлаевым». Потому попробуем ставку на победу, а с тоталом пока повременим. С учётом последних игр борьба будет упорной, и вряд ли команды сыграют открыто.
«Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 21 ноября 2022 года
Соперники не лучшим образом проводят последние матчи, однако в очных встречах всё более-менее нормально. Да и в этом сезоне на выезде Виктор Козлов играет очень уверенно. Тем более «Барыс» уже проигрывал сопернику в Уфе. И пока сил больше у гостей. Так что проверим ставку на победу «Салавата Юлаева».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.00.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
Бучневич признан первой звездой дня в НХЛ.
Овечкин поддержал Амирова, борющегося с опухолью головного мозга.
Хоккеист ударил арбитра во время матча любительских команд в Москве.
Матыцин поддержал ФХР в желании сократить количество легионеров в КХЛ.
- 21 ноября 2022
-
00:30
- 20 ноября 2022
-
23:30
-
22:30
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:37
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:40