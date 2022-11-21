«Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.55.
«Салават» проиграл четыре последних матча, но не будем забывать, что это были матчи в Уфе, а дома в этом сезоне «юлаевцы» играют ниже всякой критики. Зато по гостевым матчам «Салават» занимает первое место во всей КХЛ, набирая на выезде 76,7 процента очков.
Лучшие прогнозы на сегодня.
А вот «Барыс» набирает дома чуть больше одного очка за матч. Если совсем точно, то 1,13 очка в среднем за матч, или 56,3 процента. Но казахстанцы совсем плохо играют на выезде, поэтому суммарно в сезоне у них выходит лишь 43,8 процента набранных очков.
Статистика личных встреч подтверждает перекос серии в гостевую сторону – по крайней мере, со стороны «Салавата». Уфимцы за последние 10 лет одержали побед на треть больше, чем «Барыс», в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в столице Казахстана (как бы она ни называлась), преимущество уфимцев вроде бы совсем небольшое: шесть побед против четырёх. Но при этом они выиграли четыре последних казахстанских междусобойчика.
Резюме. Ожидаем средний по голевой интенсивности матч с тоталом, не превышающим 7.5. По итогам этого матча «Салават» должен набрать два очка», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 9.91.
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