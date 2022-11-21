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Мексика — Польша: дата матча ЧМ-2022, где играют, какой канал покажет игру группы С

Мексика — Польша: дата матча ЧМ-2022, где играют, какой канал покажет игру группы С
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22 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы C встретятся сборные Мексики и Польши. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами мексиканцев: поставить на победу Херардо Мартино можно с коэффициентом 2.80. Шансы Польши оценили коэффициентом 2.90, а ничья идёт за 3.10.

Букмекеры считают, что матч Мексика — Польша не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.55, а ТМ 2.5 идёт за 1.55.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.13. Гол Мексики оценивают в 1.44, а на то, что отличится сборная Польши, можно поставить за 1.43.

Экспресс с коэффициентом 9.91.

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