Сенегал – Нидерланды: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата мира в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Сенегал – Нидерланды в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.80.



«Интересная встреча практически на старте чемпионата мира. Мне очень жаль, что Садио Мане так и не сумел залечить свою травму, чтобы сыграть за Сенегал. Даже привлечение шаманов не помогло. Но и без того состав у чемпионов Африки более чем достойный. Примечательные футболисты есть во всех линиях, укомплектованы здорово. Теперь всё зависит от настроя, от концентрации. Если Сенегал не будет дарить соперникам забитые мячи, ошибаться сзади, то может пойти далеко.



Лучшие прогнозы на сегодня.



От голландцев всегда ждут яркой игры, голов. Но здесь тренер Луи ван Гал. Честно говоря, для меня пока что загадка, в какой футбол собирается играть сборная Нидерландов, кто там будет вести игру, каким будет результат. Но, думаю, всё равно это будет достаточно зрелищно. Не будет такого, что голландцы всем составом встанут сзади и будут отбиваться. Есть хорошая группа созидателей, завершителей, так что голы в матчах этой сборной обязательно будут.



Ставлю на обе забьют и тотал больше 2,5 мяча. Обе команды могут играть очень быстро. Думаю, так и будет, а из-за высокой скорости и не лучшей сыгранности появятся ошибки сзади. К тому же у голландцев есть вратарская проблема, на мой взгляд», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 9.91.



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