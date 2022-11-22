Аргентина — Саудовская Аравия: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.



Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 1.60.



«Сборная Аргентины стартует на чемпионате мира в группе С на стадионе «Лусаил Айконик» матчем с Саудовской Аравией. Понятно, что соперник вполне проходимый для аргентинцев, которые являются одними из главных фаворитов турнира. Аргентина в статусе победителя Копа Америки и Финалиссимы. Сейчас действительно есть необходимый баланс надёжной игры в обороне и классной игры в атаке у сборной Аргентины. Плюс я ещё сделал долгоиграющую ставку, что Лаутаро Мартинес станет лучшим бомбардиром чемпионата мира. Так что у меня тут ещё и шкурный интерес — поболеть за Аргентину.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Соперник для вката вполне подходящий. Аргентинцы только что размялись на другой арабской сборной — обыграли команду ОАЭ (5:0). Там и Месси забил, сделал две голевые передачи, дубль на счету Анхеля Ди Марии. Аргентина подходит в хорошем, классном, уверенном в себе состоянии к этому чемпионату мира. В 1-м туре единственное, что может помешать аргентинцам, — это очень раннее начало матча. В 13 часов по Москве стартуют. Не знаю, как там будет с погодой, но верю, что аргентинцы приспособятся к этим условиям и повода усомниться в своём классе в этой встрече не дадут.



Аргентина выиграет. Думаю, она и не пропустит. Но на это скромненький коэффициент — 1.50. Я бы сыграл Аргентину с форой (-1.5) за 1.60», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 7.59.



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