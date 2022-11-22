Франция — Австралия: прогноз Константина Генича на игру группы D ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Франция – Австралия в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.



Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.83.



«Сборная Франции на стадионе «Аль Джануб» в Аль-Вакре сыграет со сборной Австралии. Так же, как и четыре года назад, французы начинают чемпионат мира с австралийцами. Тогда в Казани тяжелейший был матч для команды Дидье Дешама. Очень тяжело Франция входила, выиграла с большим трудом — 2:1, чуть ли не автогол помог. Все мячи были забиты во втором тайме. Может быть, жаркая погода в Казани, может быть, ещё что-то помешало французам показать хороший, качественный футбол. Здесь же игра пройдёт в 22:00. Это последняя игра 22 ноября. И всё так красиво сложилось — 22-го числа 22-го года в 22 часа.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Австралийцы — одна из самых возрастных команд этого чемпионата. Арнольд возглавляет команду. Он был ещё помощником Гуса Хиддинка в 2006-м, когда австралийцы неплохо смотрелись. Но что взять от Австралии сейчас, я, честно говоря, не знаю. Таких суперзвёзд, как Марк Видука, Тим Кэхилл, у Австралии нет. В прошлом созыве на предыдущем ЧМ Арзани неплохо себя проявлял. Но у Франции даже без Нкунку, Канте, Погба и других потерь сумасшедший состав. Если Франция серьёзно отнесётся, Мбаппе серьёзно отнесётся, Гризманн, да кто бы там ни был, к первому матчу, то сейчас, в ноябре, когда все в хорошей форме, Франция просто должна разрывать эту Австралию.



Думаю, что в первом матче Франция свой класс продемонстрирует. Всегда французы тяжеловато входят в большой турнир, тем более они сейчас в статусе чемпионов мира. Но это как раз обязывает сыграть хорошо, качественно и результативно.



Можно взять гол Килиана Мбаппе. Но, я думаю, Франция выиграет минимум в два мяча. Мой прогноз — победа Франции с форой (-1.5)», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 12.59.

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