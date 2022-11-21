Франция — Австралия. Мбаппе — последняя надежда чемпионов

Карим Бензема не сыграет в Катаре из-за травмы, теперь всё зависит от форварда «ПСЖ».

22 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Франция — Австралия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами французов: поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех австралийцев оценён экспертами в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Франция — Австралия 22 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Франция — Австралия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.07. Гол австралийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.37.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Франция — Австралия (22.11.2022)

Долгожданный чемпионат мира в Катаре понемногу набирает обороты. На 22 ноября запланировано четыре матча 1-го тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, встретятся Франция и Австралия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Франция выглядит одним из главных претендентов на победу в ЧМ-2022. У неё поистине звёздный состав и очень опытный наставник — Дидье Дешам. Единственным недугом «трёхцветных» являются травмы. Из-за повреждений не смогут принять участие в турнире Кристофер Нкунку, Поль Погба и Н'Голо Канте.

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Также недавно стало известно, что на три недели из-за повреждения выбыл Карим Бензема. Дешам принял решение не заменять форварда «Реала». Острой необходимости в этом, действительно, нет, ведь в составе есть пребывающие в отличной форме Оливье Жиру и Килиан Мбаппе.

В недавнем интервью Дешам сказал, что готов предоставить Мбаппе больше свободы. Он подчеркнул, что нападающий «ПСЖ» получит возможность самовыражаться на поле и более свободно играть на левом фланге. Что ж, посмотрим, как он воспользуется шансом, который предоставит главный тренер.

У Австралии далеко не такой сильный состав, как у Франции. Из известных футболистов здесь можно отметить, пожалуй, только Мэтью Райана («Копенгаген») и Аарона Муя («Селтик»). Все остальные либо играют за мало кому известные команды, либо за середняков и аутсайдеров не самых сильных чемпионатов.

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Путёвку в финальный раунд ЧМ-2022 австралийцы получили не без проблем. За 10 туров плей-офф квалификации они выиграли в четырёх матчах. Также подопечные Грэма Арнольда трижды сыграли вничью. Во всех остальных встречах потерпели поражения, в том числе с Японией (1:2 и 0:2).

Таким образом, сборная Австралии заняла третье место в группе и отправилась в стыковые матчи, где обыграла ОАЭ (2:1). После этого она столкнулась в межконтинентальном плей-офф с Перу. Встреча проходила на одинаковых скоростях, но в основное и дополнительное время выявить сильнейшего не удалось, а в серии послематчевых пенальти перуанцы оказались менее удачливыми.

Поставить на победу сборной Франции с форой (-1.5) можно с коэффициентом 1.88. Превосходство в классе «трёхцветных» слишком велико. Вряд ли австралийцам удастся совершить сенсацию и навязать борьбу одной из самых сильных сборных мира, пусть даже ослабленной травмами.

В двух прошлых очных встречах французы выиграли — 6:0 и 2:1. В последнем случае они могли забить гораздо больше голов. Австралийцы бóльшую часть матча провели в обороне и сумели забить только с пенальти.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Франция — Австралия 22 ноября 2022 года

У сборной Франции больше резервов, чем у Австралии. Карим Бензема может спокойно восстанавливаться. Его звёздные соотечественники должны без особых проблем добыть путёвку в плей-офф. С австралийцами и Тунисом у синих вряд ли возникнут трудности. Проблемы могут появиться в матче с Данией, но это уже совсем другая история.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 9.56.

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