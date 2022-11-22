«Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Москва.
Ставка: «Северсталь» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.90.
«И «Северсталь», и «Динамо» сейчас швыряет не по-детски, но с разной амплитудой и в разных направлениях. У череповчан все болезни от бедности, если не выпрыгнул из штанов во время матча с любым соперником, если не сыграл «на разрыв аорты» — считай, проиграл. Да и выпрыгивания тоже не всегда помогают. Поэтому и является у нас нынче «Северсталь» едва ли не самой непредсказуемой командой лиги, поскольку её швыряния ни в какую математическую модель не выстраиваются.
Лучшие прогнозы на сегодня.
У «Динамо», с одной стороны, всё проще, с другой – в то же время сложнее. Понятно, что команда играет совсем не так, как в начале сезона. Даже понятно почему. Непонятно только, как тренерский штаб за такое долгое время не смог решить если не все вопросы, то хотя бы самые главные.
В общем, непредсказуемый матч с любым равновероятным результатом от 5:0 до 0:5 включительно. Больше вряд ли забьют, куда-то все забивалы подевались. И статистика личных встреч нам ничем не поможет. В целом за последние 10 лет «Динамо» на определённое преимущество наработало. Но практически всё оно укладывается в плей-офф, куда «Северсталь» периодически выходит, но тут же заходит обратно. А что касается 10 последних междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Череповце, то там и вовсе абсолютное равенство.
Вывод: тяжёлая и малорезультативная битва на взаимное выматывание. Полагаю, что по её итогам «Северсталь» наберёт не менее одного очка, то есть не проиграет в основное время. А тотал не превысит 6.5», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 7.59.
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