«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сочи» — «Локомотив».



Ставка: «Сочи» не проиграет и ТМ 4.5 за 4.25.



«Хвалили мы сочинцев за то, что с новым тренером хотя бы цепляться за результат начали, тут бац тебе – и 2:8 в Екатеринбурге. И целый ворох мыслей по этому поводу, главные из которых: «Неужели надорвались?» и «Что будет дальше?». Не то чтобы нам там были интересны перспективы нашего самого южного клуба КХЛ, у которого сезон пошёл коту под хвост ещё с момента начала. Просто непонятно, куда заворачивать прогнозы с участием сочинцев.

Лучшие прогнозы на сегодня.



Вот, скажем, «Локомотив». Потерпел он в Москве пятое подряд поражение. Тут-то, в принципе, всё ясно: как и все, поймали функциональную яму. Поскольку предсезонка была одной из самых мощных, то влетели в яму позже всех. А команды, практикующие оборонительный хоккей, всегда выходят из таких просадок дольше и мучительнее. И если выход до сих пор не начался (а он, скорее всего, не начался, если смотреть последние минуты матча со «Спартаком»), то что «Локомотиву» ловить в Сочи?



Вот и получается, что прогноз надо делать робко-робко, вполголоса, а ещё лучше — шёпотом. Потому что ясно в предстоящем матче только одно: он будет супернизовым. Большая вероятность вообще увидеть 1:0 в серии послематчевых буллитов. Но на это ни в коем случае закладываться нельзя, потому что шайба – дура, и иногда залетает в ворота даже от головы арбитра. Поэтому предлагаю лучше заложиться на тотал ниже 4,5.



А ещё предлагаю считать сочинский матч в Екатеринбурге стихийным бедствием, которое никем, никак и никогда не просчитывается. Тогда дома у южан всё вернётся на круги своя, они вцепятся в «Локомотив» хваткой бультерьера и по итогам матча наберут минимум одно очко. Увы, но спрогнозировать больше самой распоследней команде лиги не могу», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.59.



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