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«Урал» — ЦСКА: результат матча Кубка России, как сыграли, кто победил, какой счёт

«Урал» — ЦСКА: результат матча Кубка России, как сыграли, кто победил, какой счёт
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22 ноября состоялся матч Фонбет Кубка России между «Уралом» и столичным ЦСКА. Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». Основное время матча завершилось со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались хозяева, реализовавшие пять одиннадцатиметровых.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Первый удар в серии не реализовал игрок красно-синих Мойзес. С «точки» не промахнулись Милан Гаич, Владислав Яковлев, Виктор Мендес и Фёдор Чалов. В составе «шмелей» пенальти забили Олег Шатов, Юрий Газинский, Лазар Ранджелович, Лео Гогличидзе и Силвие Бегич. В составе команды Виктора Гончаренко одиннадцатиметровый не реализовал Евгений Татаринов.

Экспресс с коэффициентом 6.40.

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