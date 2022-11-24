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«Барыс» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

«Барыс» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил
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В Астане в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Барыс» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На четвёртой минуте Дмитрий Воронков, реализовав большинство, вывел казанцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Станислав Галиев и Вадим Шипачёв. На 26-й минуте Алихан Асетов сравнял счёт. На 46-й минуте Вячеслав Войнов с передачи Вадима Шипачёва во второй раз поразил ворота «Барыса».

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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